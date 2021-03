7 féminicides en 2 mois au Québec | «Il y a un travail colossal à faire» - Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

Au cours des deux derniers mois au Québec, sept femmes ont été tuées dans un contexte de violence conjugale. Que doit-on faire pour prévenir ces tragédies?

Et la pandémie n’aide en rien les choses. Les signalements de violence conjugale sont en hausse de 12%.

Tout au long de la journée, les animateurs et les invités du 98.5 ont exprimé leur désarroi et leur tristesse face à toutes ces tragédies qui tuent trop de femmes et qui détruisent la vie d'enfants et de nombreuses familles.

Chacun y est allé avec des pistes de réflexion et des solutions.