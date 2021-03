Variants dans le Bas-Saint-Laurent | «Dans plusieurs endroits en même temps, on a identifié des grappes de personnes infectées»

«Il y a des zones d’ombre à propos de l’augmentation de ces variants. On sait toutefois que la semaine de relâche a entrainé beaucoup de visiteurs. On eu découvert un premier cas de variant le 12 mars. Somme toute, il n’a pas semblé être transmis a beaucoup de gens. Ce n’est que sept jours plus tard que d’autres cas de variants sont apparus. Ceux-ci n’étaient pas reliés au premier cas identifié. Ensuite, c’est parti… Dans plusieurs endroits en même temps, sur deux territoires, on a eu des grappes de personnes infectées. Des familles reliées entre elles... Finalement, le virus a pu se propager assez rapidement. Ce n'a pas été causé par de grands rassemblements, mais par petits groupes différents, de jour en jour. De petits manquements [aux règles sanitaires] ont fini par relier beaucoup de gens.»