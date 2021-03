Offrez-vous un grand bol d’air dans votre maison et chassez virus et allergies printanières

Désinfection de l’air aux ultraviolets : comment ça marche ?

Les UV constituent un petit sous-ensemble dans le vaste domaine des ondes électromagnétiques. La portion que l’on appelle communément « la lumière » est celle qui nous est visible et qui s’étend de 400 à 700 nanomètres (nm). La couleur que nous nommons violet correspond à une longueur d’onde voisine de 400 nm qui est la limite inférieure du visible ; au milieu, à 550 nm se situe la couleur jaune-vert à laquelle notre œil est le plus sensible ; et finalement à la limite supérieure de 700 nm la lumière nous paraît rouge. Il s’agit des couleurs de l’arc-en-ciel. Les zones qui s’étendent de part et d’autre de cette zone du visible se nomment ultraviolet et infrarouge et sont totalement imperceptibles à nos yeux.