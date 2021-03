La vaccination aurait dû être pensée en fonction de protéger le réseau hospitalier, selon le Dr Karl Weiss

Alors que les personnes de 60 ans et plus peuvent maintenant se faire vacciner à Montréal, le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, est d'avis que la vaccination auraient dû tenir compte des groupes à risque, indépendamment de l'âge.

Selon lui, la vaccination des personnes atteintes de cancer, souffrant d'infection chronique ou d'autres conditions pourrait permettre de mieux protéger le réseau hospitalier.