Projet-pilote de vaccination dans Côte-St-Luc et Côte-des-Neiges | «Santé Montréal a tenté de trouver des solutions avec des leaders juifs de manière respectueuse»

Afin de limiter la propagation du variant britannique de la COVID-19, la santé publique lance un projet pilote de vaccination massive dans le quartier Côte-Saint-Luc et le secteur de la station de métro Plamondon, à Montréal. Dans son article paru dans le quotidien The Gazette, le journaliste Aaron Derfel démontre l’importance des communautés religieuses dans ce combat contre le virus, notamment à Côte-St-Luc et Côte-des-Neiges.