AstraZeneca | «Même si c'est un bon vaccin, comment va-t-il être maintenant administré?» -Dr Karl Weiss

« On a vacciné 775 000 personnes à peu près au Québec (...) Si on surveille toutes les données d'AstraZeneca de façon très sécuritaire et très sérieuse et qu'on les publie de façon hebdomadaire en disant: on a donné 50 000 vaccins: on n'a pas eu d'effets secondaires majeurs, personne n'a été hospitalisé, personne n'a eu de problèmes de thrombose, c'est sûr que ça va rassurer la population et ce serait aussi une façon d'être scientifique d'étudier la qualité de l'intervention qu'on est en train de faire. »