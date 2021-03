Le nombre de cas confirmés de variants de la COVID-19 fait un bond, mardi au Québec, augmentant de 179 pour atteindre 522.

Il y a aussi 2179 cas suspects sous analyse.

Ce qui est plus encourageant, c'est que le plus récent bilan fait état de 561 nouveaux cas de COVID-19 et une baisse de vingt hospitalisations.

533 personnes sont à l'hôpital, dont 91 aux soins intensifs.

On enregistre huit décès supplémentaires.

Plus de 28 800 doses de vaccins ont été administrées, lundi.