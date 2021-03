CHSLD Herron | L'enquête blâme les patrons, pas les employés

L'enquête du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières et de l'Ordre des infirmiers auxiliaires jette le blâme sur les exploitants et exonère les employés du CHSLD Herron.

The Gazette rapporte que la conclusion, selon laquelle les employés n'ont pas abandonné les résidents, va à l'encontre des rapports de la Santé publique de l'Ouest de l'Île et du gouvernement du Québec de l'automne dernier.

Rappelons que lorsque la Santé publique a finalement débarqué au CHSLD Herron au printemps dernier, elle a découvert des aînés déshydratés et affamés, dont les soins corporels de base avaient été négligés.

Pourtant, l'enquête des trois ordres estime que c'est la gouvernance déficiente qui est en cause et souhaite que Québec agisse auprès des CHSLD privés non conventionnés.