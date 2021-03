Sondage à l'UDA | Nos artistes sont en détresse psychologique élevée

«J’ai tendance à dire que la culture, ça n’existe pas. Ce qui existe ce sont des artistes qui parlent à un public qui est ouvert et qui est à l’écoute. […] Si ça ne commence pas avec un statut socioéconomique respectable pour les artistes, excusez-moi, mais moi je vais débarquer du bateau. Ça ne correspond à rien! Ça ne résonne pas en moi! […] Si on n’est pas capable de bien traiter les artistes, j’ai un peu de misère et c’est la même chose en santé et chez les enseignants!»