Infections transmises sexuellement | Résistance aux antibiotiques

Selon les informations obtenues dans le Journal de Montréal, des infections transmises sexuellement (ITS) sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques et les inquiétudes se multiplient un peu partout sur la planète, car certaines maladies pourraient ne plus être soignable.

La résistante aux antibiotiques est d’autant plus problématique que les bactéries trouvent les clés des antibiotiques. La gonorrhée serait d’ailleurs l’une de ces maladies qui posent de plus en plus problème.

Les complications liées à la gonorrhée sont la cécité, l'arthrite, la méningite, l’infertilité et les infections du sang.

Plusieurs ont tendance à mettre le blâme sur les jeunes, mais c’est toute la population qui est visée pour la protection contre les ITS. La clé est simple. La protection lors des rapports sexuels et l’utilisation du condom. En entretien avec Bernard Drainville, le Dr Marc Steben, vice-président canadien de l’Union internationale contre les infections sexuellement transmissibles, nous rappelait que l'utilisation du condom peut éviter des conséquences extrêmement douloureuses.