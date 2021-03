Vaccins AstraZeneca et Covishield | «l faut regarder les dangers à ne pas administrer ce vaccin» -Dr Nicholas Brousseau

Si plusieurs pays, dont récemment les Pays-Bas et l'Irlande, ont décidé de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca, ici au Québec, on est formel: il n'y a pas de danger à l'utiliser, tout comme son équivalent produit en Inde et connu sous le nom de Covishield.

Paul Arcand a fait le point avec le Dr Nicholas Brousseau de l’INSPQ.