Hausse des filles consommant des antidépresseurs durant la pandémie | «Ce n’est pas surprenant, mais c’est inquiétant»

«Ce n’est pas surprenant, mais c’est inquiétant. On sait que les adolescents sont en détresse depuis le début de la pandémie. Les filles et les garçons sont plus isolés. Ça va à l’encontre de leur développement. Ils ont besoin de voir des amis. Ils sont plutôt enfermés à la maison devant les écrans, et ce n’est pas bon. Nos réponses ne sont probablement pas adéquates. Un antidépresseur, ce n’est pas un anti-tristesse. Il n’arrange pas les choses quand la vie vous fait mal.»