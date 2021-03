Un an de pandémie | Divers témoignages de gens qui ont fait face à la COVID-19

«Le premier contact avec la COVID-19 s'est fait soudainement. On entendait parler de ça dans les nouvelles, mais le virus ne s'était pas rendu à nous. D'une journée à l'autre, on a vu des gestionnaires arriver accompagnés de travailleurs de la construction. Ceux-ci prenaient des mesures [des espaces] aux soins intensifs. On ne réalisait pas l'ampleur du problème. On ne saisissait pas qu'on allait transformer rapidement le département pour faire face à la pandémie. Le lendemain, des murs étaient construits: je me suis rendu compte que la COVID-19 arrivait plus vite que prévu. Je me souviens du premier patient COVID, tout comme du deuxième et du troisième... C'est arrivé très vite.»