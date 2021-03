Abus et harcèlement à Natation artistique Canada | Des anciennes nageuses intentent un recours collectif

«Dès que j’ai commencé avec l’équipe nationale senior, à 17 ans, il s’est tout de suite installé un climat d’oppression et toxique. Ce qui était demandé de nous était complètement déraisonnable. On avait des poids arbitraires (à atteindre) qui nous étaient attribués et on avait trois avertissements si on ne faisait pas ce poids lors de la compétition. On était sur un siège éjectable. J’ai eu des épisodes de dépression où j’étais vraiment en détresse psychologique»