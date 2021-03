Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest | «Rien ne fonctionne ; les gens sont laissés à eux-mêmes» - Dr Sylvain Dufresne

«Rien ne fonctionne. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Il y a un problème de communication entre le terrain, la direction et le gouvernement. Certes, il manque d’infirmières depuis des années. J’ai pratiqué à l’urgence il y a vingt ans et on manquait déjà de personnel. Cela dit, la pandémie a fait augmenter [les besoins criants en ressources humaines]. On a de plus en plus de mal à offrir des soins adéquats aux patients.»