Hormis un bémol | «Québec a dit vouloir distribuer le vaccin d'AstraZeneca à tout le monde dès qu’il recevra les doses»

«Santé Canada a approuvé lundi le vaccin d’AstraZeneca. Le gouvernement du Québec a dit vouloir le distribuer à tout le monde dès qu’il recevra les doses. Il sera même administré aux personnes âgées de 70 ans et plus. C’est sûr que ce vaccin est celui qui a suscité le plus de questions, surtout en raison du manque de données disponibles pour les populations âgées. […] Cela dit, il est plus facile à gérer que le vaccin de Pfizer ou de Moderna. Seul bémol : le comité sur l'immunisation du Québec recommande de ne pas utiliser systématiquement le vaccin AstraZeneca pour les personnes qui présentent un risque très élevé de maladie et de complications.»