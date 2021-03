Journée internationale des droits des femmes | «Il y a le discours et il y a la pratique»

«Il y a des reportages partout à propos de la place occupée par les femmes dans l’univers économique. On parle aussi des questions d’inégalité et de violence. Je pense notamment aux deux femmes assassinées à Sainte-Sophie dans les Laurentides, la semaine dernière. Il y a eu cinq meurtres en moins d'un mois au Québec. Il y a le discours et il y a la pratique à propos des droits des femmes. La pandémie et le confinement ont évidemment créé des occasions de proximité forcée et un peu trop longue aux yeux de certains. Donc, ceci crée des relations tendues au sein des certains couples qui n’allaient déjà pas si bien avant la crise.»