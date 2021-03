COVID-19 | Santé Canada approuve le vaccin de Johnson & Johnson tandis que Pfizer augmente la cadence

Santé Canada a autorisé vendredi matin le vaccin de la compagnie Johnson & Johnson, qui sera utilisé pour lutter contre la COVID-19.

Il s'agit du quatrième vaccin approuvé au Canada.

C’est toutefois le seul jusqu'à maintenant qui nécessite l’administration d’une seule dose.

En plus, il est plus facile à entreposer, soit à des températures variant entre 2 et 8 degrés Celsius.

Le Canada avait acheté à l'avance 10 millions de doses de ce vaccin. On les recevra d'ici septembre, selon le premier ministre du Canada.

Pfizer accélère la production

Lors d'un point de presse tenu vendredi, Justin Trudeau a aussi annoncé que la pharmaceutique Pfizer va devancer sa livraison de doses de vaccin qui étaient prévues pour l'été.

3,5 millions de doses qui devaient être livrées durant l'été seront finalement livrées à compter de mars.

En fait, 1,5 millions sont prévues pour ce mois-ci.

Le Canada devrait ainsi obtenir 8 millions de doses en mars, au lieu des 6 millions de doses envisagées.