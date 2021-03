CHSLD Saint-Laurent à Montréal | Des résidants de l'unité psychiatrique enfermés dans leur chambre durant des mois

Des résidants de l'unité psychiatrique du CHSLD Saint-Laurent, à Montréal, sont enfermés depuis des mois dans leur chambre, selon Le Devoir.

Des témoignages de résidents et d'employés, recueillis par le quotidien, font état de résidants confinés depuis plus de huit mois dans leurs chambre, sans droit de visite la plupart du temps et sans accès à l'extérieur. Certains ont aussi mentionné qu'il est impossible de prendre une douche pendant des semaines.