COVID-19 | «Je suis tellement contente d’être vaccinée» -Janette Bertrand

Les Montréalais de 80 ans et plus qui vivent à domicile ont commencé à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Une douzaine de sites accueillent des aînés, dont le Stade olympique et le Palais des congrès. Entrevue avec Janette Bertrand, qui se dit très «contente» d’être vaccinée.

En effet, la vaccination de masse est entamée au Québec depuis lundi matin.

Parmi les nombreux Québécois de plus de 80 ans ayant reçu une dose du vaccin contre le coronavirus ce lundi, on peut compter la journaliste, comédienne et auteure québécoise Janette Bertrand.