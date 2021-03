La vaccination massive est commencée à Montréal | Une foule majeure au Stade olympique

L'inscription à la vaccination contre la COVID-19 a été élargie dès ce lundi aux personnes de plus de 70 ans à Montréal et à Laval.

Malgré cette décision d'élargir la vaccination aux gens de 70 ans et plus, de nombreux Montréalais plus âgés se sont inscrits au programme de vaccination, selon Éric Côté, coordonnateur des bénévoles pour l'organisme Les Acordailles, qui accompagne des aînés à leurs rendez-vous.

Par ailleurs, notre journaliste de Cogeco Nouvelles, Denis Couture s’est rendu à la clinique de vaccination de masse du Stade olympique. C’est l’une des plus importantes cliniques du genre au Québec.