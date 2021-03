Pas question de pouvoir choisir son vaccin | L'âge est ajusté aux 70 ans et plus à Montréal et Laval

La prise de rendez-vous pour la vaccination est désormais accessible à la population âgée de 70 ans et plus de Montréal et de Laval.

Le directeur de la campagne de vaccination Daniel Paré l'a confirmé à Paul Arcand au 98.5, lundi matin.

Il y a par ailleurs désormais vaccination au Stade olympique et au Palais des congrès à Montréal.

Les régions de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, entre autres, maintiennent pour le moment à 85 ans et plus, l'accessibilité aux vaccins.

Environ 700 000 doses de vaccin doivent arriver au Québec d'ici la fin du mois et cela n'inclut pas les doses d'Astra-Zeneca approuvé par Santé Canada la semaine dernière.