Vaccination massive contre la COVID-19 | Le ministre de la Santé répond aux questions de Paul Arcand

«Deux personnes d’une même adresse, où réside un aîné de 85 ans ou plus, pourront obtenir le vaccin. C’est une exception pour les gens qui sont âgés en bas de 85 ans. À propos des proches aidants de 70 ans ou plus, c’est la même mesure qui sera appliquée. Ils pourront recevoir le vaccin. […] Selon nos expériences passées, le gouvernement sait qu'il peut vacciner environ 250 000 personnes par semaine. Évidemment, tout dépendra des approvisionnements fournis par le gouvernement fédéral. En fait, nous pensons qu’il est désormais possible de vacciner 500 000 personnes par semaine au Québec. Durant l’été, nous devrons administrer 12 millions de doses...»