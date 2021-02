Revue de presse | «Les personnes ayant 80 ans et plus pourront être vaccinées dès la semaine prochaine au Québec»

«Le Canada va recevoir les plus importants stocks de doses de vaccins cette semaine, depuis le début de l’opération. Les nouvelles sont donc bonnes. Si la cadence se maintient, Ottawa souhaite vacciner tous les Canadiens d’ici l’été. […] La Presse affirme ce matin que les personnes ayant 80 ans et plus pourront être vaccinées dès la semaine prochaine pour l’ensemble du Québec. À Montréal, ce seront les gens ayant 70 ans et plus. […] Beaucoup de personnes âgées ces temps-ci expriment leur frustration.»