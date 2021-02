Québec et Canada | Les contrastes des discours de la santé publique

Cela dit, le docteur Arruda a admis que si les variants faisaient exploser les cas, il n’était pas exclu d’y avoir un troisième confinement généralisé au Québec. Mais si la situation demeure sous contrôle, il n’est possible d’avoir de nouveaux allégements durant la saison estivale.

À l’inverse, le ton est plus grave auprès des autorités fédérales, rapporte Any Guillemette.

Les cas de variants sont en hausse. Au Québec, mercredi, on avait 55 cas suspects. Jeudi, on en avait 173 et vendredi, 236. La santé publique fédérale estime que si l’on maintient les mêmes mesures, on pourrait avoir 20 000 cas par jour (pour l’ensemble du Canada) en avril. Et même dès le mois de mars, si on allège trop et trop vite.