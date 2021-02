Coronavirus au Québec | 800 nouveaux cas et 14 décès supplémentaires

Le Québec recense 800 nouveaux cas de la COVID-19 et 14 décès supplémentaires.

Le bilan de la COVID-19 demeure donc stable dans la province. La veille, on confirmait 900 nouveaux cas et 10 décès de plus.

Dans le réseau de la santé, la baisse des hospitalisations se poursuit au Québec avec 24 patients de moins pour un total de 723 personnes hospitalisées.

De ce nombre, 127 patients sont aux soins intensifs.

Montréal et la Montérégie sont les régions les plus touchées.

9202 doses de vaccin ont été administrées au cours des dernières 24 heures, pour un total de 311 651.

Le Québec dispose actuellement de 90 034 doses en réserve.