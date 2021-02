Cotisation annuelle | Une infirmière veut retourner plus tôt au travail, mais change d'avis

Plusieurs infirmières se plaignent de devoir payer l’entièrement de la cotisation annuelle à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour quelques semaines de travail. En entrevue avec Paul Arcand, vendredi, l’infirmière Allyson Dumont et Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ont expliqué leur point de vue.

Infirmière depuis 2 ans au CIUSS de l'Estrie-CHUS, Mme Dumont a mentionné qu'elle souhaitait revenir plus tôt de son congé de maternité pour prêter main-forte à des collègues, qui sont à bout de souffle. Toutefois, l'infirmière dit avoir changé d'avis pour éviter de payer une somme (470 $) trop importante à l'Ordre...

L'Ordre a notamment répliqué qu'il est possible depuis cette année d'étaler le paiement de la cotisation. Cela dit, le montant reste le même.

Le 15 mars, elle devra payer cette cotisation pour l'année suivante.