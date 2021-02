Conditions de vie difficiles dans les CHSLD | La fille d'une dame de 95 ans témoigne au micro de Bernard Drainville

«Elle n’a plus le goût de continuer à vivre comme ça. Elle est prisonnière de son corps. Elle ne peut plus marcher depuis décembre dernier et elle est confinée à sa chaise roulante. Et prisonnière du personnel aussi. Elle ne peut pas rien faire seule. Le personnel est très gentil avec elle, sauf qu’ils n’ont pas le temps, ils sont débordés. La vie en CHSLD, ce n’est pas drôle. Elle n’a plus de qualité de vie»