Vaccin contre la COVID-19 | Devrait-on changer l'ordre des priorités?

Davantage affectées par la COVID-19, les communautés «racialisées et marginalisées» devraient être vaccinées immédiatement après les personnes de 60 ans et plus.

C’est ce que recommande le Comité consultatif national de l’immunisation.

Partout dans le monde, on s’aperçoit que certaines communautés sont davantage affectées par le coronavirus. Par exemple aux États-Unis, les Afro-Américains meurent plus de la COVID-19 que d’autres groupes ethniques.

Au Québec, on a observé que certains quartiers montréalais sont plus touchés par la COVID-19. Il s’agit de Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Michel et Côte-des-Neiges-Notre-Dame de-Grâce, des quartiers reconnus pour leur aspect multiethnique.