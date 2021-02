Vaccination aux États-Unis | «On tourne à 1,5 million de vaccinations par jour» -Dr Julien Cavanagh

L’arrivée de l’administration de Joe Biden le 20 janvier a-t-elle eu un effet?

« Je crois que oui, car il y a la volonté politique de prendre en mains l’épidémie et d’accompagner les différents États et acteurs locaux dans cette campagne de vaccination. Il y a aussi la volonté d’ouvrir des centres de vaccinations qui sont sous autorité fédérale. Et il y a des formes d’aides aux différents États qui sont en train de se voter au Congrès. »

Doit-on craindre les variants?