Coronavirus | Le Québec dénombre 910 nouveaux cas et 15 décès supplémentaires

#COVID19



La comparaison des 2 dernières sem. montre la ⬇️ des hospit et décès et une stabilisation des cas. C’est encourageant, mais la menace des variants est préoccupante, on doit donc continuer de limiter nos contacts.



Communiqué: https://t.co/uAtm8zbfSo



Données 13 fév 👇 pic.twitter.com/UywYCpBqLx