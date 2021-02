Vaccin contre la COVID-19 | Êtes-vous indécis à vous faire vacciner?

«Dans notre sondage, on voit un lien avec ceux qui adhèrent aux fausses nouvelles et théories du complot. Ces gens ont plus tendance à refuser ou à être indécis face au vaccin. Et on le sait qu’il y a eu de la désinformation face à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Ces fausses informations viennent semer le doute. Il y a aussi ceux qui se demandent si on est allé trop vite avec le développement du vaccin»