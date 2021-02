Pandémie à Montréal | Baisse dans les milieux de soins, mais toujours alarmant dans le milieu des écoles

« Quand on regarde l'ensemble des nouveaux cas, on voit clairement que tout ce qui gravite atour de l'école et des services de garde, ça représente 25% de nos nouveaux cas. On veut garder nos écoles ouvertes (...) mais en même temps il faut mettre des mesures en place pour éviter que cette transmission-là aille dans les milieux de travail ou aille vers les grands parents (...) On voit une baisse significative dans les milieux de soins (...) On commence à vivre les retombées de la vaccination de janvier. »