Hausse des gains à Loto-Québec | Pandémie de joueurs compulsifs en ligne?

«Depuis le début de la pandémie, les gens qui nous consultent le font pour des problèmes de jeux en ligne. Neuf joueurs sur 10. Avant c’était une minorité. Quand je regarde les demandes d’aide et que j’écoute leur histoire, on voit que c’est la pandémie qui a fait en sorte qu’ils se sont dirigés vers le jeu en ligne. Il y en a qui jouait à d’autres jeux avant et qui ont transféré vers le jeu en ligne, mais il y en a qui ne jouait pas et qui maintenant, joue en ligne»