Variants de la COVID-19 | «Ils ont des conséquences sur cinq aspects»

«Le niveau de risque est élevé au Canada. Cela dit, ce n’est pas surprenant de trouver des variants du virus dans le monde. Les virus mutent souvent pour s’adapter à son hôte, en l’occurrence l’humain. Il n’est pas nécessairement plus dangereux. Mais, il a tendance à mieux se transmettre quand il capable de muter. Il y a beaucoup plus de variants qu’on le pense à propos de la COVID-19. Ils n’ont juste pas été identifiés pour l’instant. [...] Les variants ont des conséquences sur cinq aspects : La transmissibilité, la virulence, les tests de dépistage, l’efficacité des vaccins et celle des médicaments.»