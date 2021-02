Déconfinement partiel au Québec dès lundi

Les restaurants, les salles de conditionnement physique et les cinémas pourront recevoir des clients dans les six régions les plus éloignées du Québec dès lundi, qui sont qualifiées de zone orange.

Le couvre-feu demeurera en vigueur pour ces régions moins touchées par la pandémie mais il débutera plus tard, soit à 21 h 30.

Les régions en zone orange sont la Gaspésie, le Bas St-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay Lac-St Jean, l'Abitibi et le Nord-du-Québec.

En zone rouge, le couvre-feu sera maintenu à 20 h, mais les commerces pour produits non essentiels et les salons de coiffure pourront rouvrir.

Les musées ouvriront également leurs portes. Or, les cinémas, les théâtres et les salles de spectacles demeureront fermés.