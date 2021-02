Vaccination | «On est comme dans une voiture neuve qui n'a pas d’essence» -Christian Dubé

Le ministre soutient que le gouvernement fédéral ne répond pas aux attentes en termes de livraison.

En ce qui a trait à l’efficacité du vaccin toutefois, il appert, selon les dires du Docteur Arruda, que le bilan en CHSLD est bien meilleur grâce aux doses qui ont été distribuées aux résidents et au personnel.

Selon ce qu’a appris notre journaliste Louis Lacroix, il y aurait 1600 membres du personnel de la Santé de moins qui se retrouvent en congé de maladie qu’avant la vaccination dans la province.

Vigilance sur les nouveaux variants

Le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique ont aussi fait savoir que des investissements seront faits pour que l’on puisse détecter plus facilement les nouveaux variants de la COVID. Que ce soit le variant britannique ou brésilien, il sera important de connaître les souches d’infection pour les limiter au maximum étant donné la virulence plus importante de certains de ces variants.