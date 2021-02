Fabrication de vaccins contre la COVID-19 | «Au Canada, il y a des capacités de production sauf qu’elles sont utilisées pour autres choses»

Les pharmaceutiques ont rejeté l'offre de produire leurs vaccins au Canada, parce que les capacités y étaient insuffisantes. C'est ce qu'a affirmé jeudi la ministre de l'Approvisionnement et des Services publics, Anita Anand. Entrevue avec Marc-André Gagnon est professeur adjoint à la School of Public Policy and Administration à l'Université Carleton.

Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson et les autres ont décliné cette proposition d’Ottawa - plusieurs fois renouvelée - lors des négociations en vue d'acquérir des millions de doses de vaccins. Ces pharmaceutiques ont évalué que les investissements financiers et en expertises nécessaires n'étaient pas justifiés au regard des capacités manufacturières canadiennes.