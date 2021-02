Délestage dans les hôpitaux | «À Montréal aujourd’hui, c’est 700 chirurgies qu’on ne fait pas» -Christian Dubé

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, des 7 600 travailleurs qui étaient absents il y a deux semaines, 1 600 sont revenus depuis.

Au micro de Paul Arcand, mercredi matin, le ministre insistait de nouveau pour que la population, particulièrement à Montréal, qui pourrait être atteinte de la COVID-19 à ne pas tarder à se faire dépister.

M. Dubé rappelait pour qui et pourquoi on devait continuer à se protéger et protéger les autres.