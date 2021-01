COVID-19 | «Le débat sur le délestage est légitime et nécessaire» -Le Dr Michaël Bensoussan

«Je vois le délestage de l’autre côté de la médaille. Plus on doit traiter les patients ayant la COVID-19, plus les CISSS du Québec prennent des locaux et des travailleurs, qui ne serviront pas aux activités habituelles. Donc, on commence toujours par prendre ces ressources sur les activités électives, à savoir celles qui sont non urgentes et non vitales. Par exemple, les endoscopies ont été délestées d’environ 40 pour cent. […] Évidemment, personne n’impose le délestage par gaité de cœur. Mais, il faut faire les choses différemment. La pandémie est gérée en mode urgence. Cela dit, les listes d’attente s’allongent. Personne ne peut dire quand finira cette pandémie… […] Dans un scénario de troisième vague, on ne peut plus vivre à crédit. On doit adapter le système de santé à la nouvelle réalité de la COVID-19.»