Détresse psychologique et épuisement professionnel | Les soignants québécois sont au bout du rouleau

«Il y a des gens qui sont au front depuis plusieurs mois et qui montrent maintenant des signes de fatigue, d’épuisement, de découragement, des symptômes dépressifs à divers degrés. Et ce qui nous inquiète, c’est la durée de ça. On est obnubilé par l’urgence pandémique, mais on s’inquiète de toutes les répercussions qu’il y aura au niveau de la santé mentale»