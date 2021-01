Bilan COVID, jeudi | Le nombre d'hospitalisations continue de baisser au Québec

Le plus récent bilan québécois de la COVID-19 fait état de 1264 personnes hospitalisées, une baisse de 26 patients par rapport à mercredi.

On recense 1368 nouveaux cas et 39 décès supplémentaires .

Les régions les plus touchées sont Montréal, la Montérégie et les Laurentides où le nombre de cas a plus que doublé en 24 heures.

Finalement, 3767 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de mercredi pour un total de 232 986.

Avec un bilan quotidien de 2 093 nouveaux cas, l'Ontario affiche une hausse de nouveaux cas de COVID-19, comparativement aux derniers jours.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 37 décès, dont 8 au cours des 24 dernières heures, 24 qui sont survenus entre les 21 et 26 janvier, 5 avant le 21 janvier et 2, dont la date est inconnue;

- Un total de 9667 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie; 2 décès ont été retirés du cumulatif puisqu'une enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19;

- 1368 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 258 698 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- 1264 personnes sont hospitalisées, une diminution de 26 par rapport à la veille;

- 212 personnes sont toujours aux soins intensifs, une diminution de 9 par rapport à la veille;

- 233 768 personnes se sont rétablies de la COVID-19;

- 36 733 tests de dépistage ont été effectués le 26 janvier pour un total de 5 758 183 prélèvements.

** Vaccin contre la COVID-19 en date du 28 janvier: 3767 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de 232 986 personnes vaccinées.

Un total de 238 100 doses ont été reçues jusqu'à maintenant.