Campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec | La cadence s’accélèrera dès avril

En entrevue avec Bernard Drainville, le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, a indiqué à quel moment les différents groupes de Québécois pourront recevoir leurs doses de vaccin.

À partir du mois d’avril, le Québec passera en mode vaccination contre la COVID-19.

D’avril à juin, le Québec doit recevoir 4,2 millions de doses, ce qui fait en sorte que 400 000 doses seront injectées par semaine durant cette période.

De juillet à septembre, cette cadence s’accélèrera encore plus, alors qu’on injectera six millions de doses en trois mois. Près de 80 000 personnes par jour seront vaccinées au Québec.

Pour permettre aux Québécois de se faire vacciner, une centaine de centres de vaccination massive sera disponible.

Selon le calendrier de vaccination, la province aura vacciné 75% de sa population d’ici la fin de septembre après avoir reçu 12 millions de doses.

Ordre des groupes prioritaires

- CHSLD: vaccinés en décembre et janvier;

- Travailleurs de la santé et des services sociaux: vaccinés en décembre et janvier;

- RPA: doit commencer le 8 février;

- Communautés isolées et éloignées: commencée depuis janvier;

- 80 ans ou plus: commencera à la fin février, début mars;

- 70 à 79 ans: de mars à juin

- 60 à 69 ans: de mars à juin

- Moins de 60 ans avec une maladie chronique ou un problème de santé: de mars à juin

- Travailleurs qui assurent un service essentiel: de mars à juin

- Le reste de la population adulte: début juillet, jusqu'en septembre.