Seule avec sa maladie à cause de la COVID-19 | «Ce n’est pas facile de savoir qu’on va mourir d’un cancer à 42 ans»

«Ce n’est déjà pas facile de savoir qu’on va mourir d’un cancer à 42 ans. De traverser ça seule, sans suivi, c’est encore plus difficile. Je comprends que la COVID, c’est gros et important. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui sont laissés seuls. On a des tests rapides qui dorment et qui ne servent pas. Pourquoi ne s’en servent-ils pas pour qu’on puisse avoir des rendez-vous en oncologie?»