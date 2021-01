Déjà-vu en Gaspésie? | Craint-on l'afflux de touristes en semaine de relâche?

Autant les commerçants que les citoyens sont un petit peu tannés de tout ça, c'est normal. On n'est pas à l'abri d'une éclosion. On en a vécu chez nous à Gaspé au tournant fin octobre, début novembre. On a eu une méga-éclosion dans le milieu. Il y a une propagation communautaire qui avait démarré, heureusement, ça ne s'est pas intensifié rapidement. »