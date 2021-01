COVID-19 au Québec | Les questions des auditeurs au Dr Weiss

« Toutes les autorités dans le monde s'entendent pour dire que dépasser 42 jours pour donner la 2e dose, on entre dans une zone inconnue et on est dans une zone d'expérimentation. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Va-t-on devoir recommencer le calendrier vaccinal à zéro dans six ou huit mois à des gens qui ont eu deux doses, mais séparées par trois mois? Personne ne le sait sur la planète. La situation au Canada va être difficile pour plusieurs raisons. »