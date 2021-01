Confinement et couvre-feu | « Le gouvernement ne va pas tout relâcher en février» -Horacio Arruda

À vrai dire, peu de choses vont changer à compter du 9 février.

Rappelons qu’un confinement et un couvre-feu sont en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement dans tout le Québec, sauf les Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik. Ces mesures sont en place afin de freiner la propagation du virus et protéger la population, dont les aînés, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé.

Quant à la vaccination, l’administration de la première dose de vaccin contre la COVID-19 est maintenant terminée dans les CHSLD de la province.

Malheureusement, Pfizer-BioNTech a annoncé tout récemment que la livraison des doses de son vaccin contre la COVID-19 serait amoindrie au Canada, au début février.

À cet égard, Paul Arcand a demandé à M. Arruda quelle part de la population doit être vaccinée afin qu’elle soit protégée de manière satisfaisante.