Consignes sanitaires à l'aéroport Montréal-Trudeau | Aucun contrôle effectué à l’arrivée des voyageurs selon une Québécoise

«Je pense que les Canadiens sont plus en sécurité dans le sud. À l’aéroport de Punta Cana, des policiers sont présents juste pour vérifier si on respecte les règles sanitaires (masque et distanciation physique). Je suis arrivée dimanche soir à [l'aéroport Montréal-Trudeau]. Plusieurs autres vols sont arrivés au même moments. Personne ne surveille à l’aéroport. Je me suis presque chicané avec un homme derrière moi, car je voulais qu’il garde ses distances. Les gens sont collés comme des sardines. Ce n’est pas comme ça République Dominicaine. […] Pourquoi les voyageurs ne sont-ils pas testés à leur arrivée au Canada?»