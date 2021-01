Peur d’obtenir des soins à l’hôpital à cause de la COVID-19 | «Je comprends cette crainte» -Dr François Marquis

«Cette peur est peut-être un peu exagérée, mais elle est certainement basée sur un risque réel. On ne peut pas dire aux gens que la chance est nulle d’attraper la COVID-19 dans un hôpital. Au contraire. Maintenant, il faut mettre les choses en perspective : si tu es en train de mourir chez toi, tu dois aller à l’hôpital. C’est plus sécuritaire dans un centre hospitalier. Et ce n'est pas garanti qu'un patient va contracter le virus lors de son séjour. Pour une simple consultation d’ongle incarné, toutefois, je n’irais pas à l’urgence. J’irais dans une clinique privée…»