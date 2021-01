COVID-19 | Les variants du virus inquiètent-ils le Dr Karl Weiss ?

La quantité de vaccin livrée au Canada sera 50% moins élevée au cours des quatre prochaines semaines à la suite d’un ralentissement de production à l’usine Pfizer en Belgique causé par un projet d’agrandissement.

Entre-temps, des experts proposent la stratégie du «Bouclier canadien», soit un confinement plus strict qu’actuellement d’une durée de quatre à six semaines afin de mettre KO le virus et ses variants qui se développent.